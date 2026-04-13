俳優の唐沢寿明、當真あみが、13日放送のテレビ朝日系『帰れマンデー見っけ隊!!』（後7：00）に出演する。【動画】「なんでこんなに上手いん？」浜田雅功も驚くヌンチャク技を披露する唐沢寿明タカアンドトシがゲストと一緒にさまざまな地に赴き、飲食店を探す絶品グルメ探しの旅を繰り広げる同番組。今回は「伊豆大島SP」として、テレビ朝日ドラマプレミアム『無垢なる証人』（18日 後9：00放送）に出演する唐沢と當真が初参