元オールスター3度選出で、長年にわたり監督としても活躍したフィル・ガーナーさんが11日、76歳で亡くなった。膵臓がんとの闘病中だった。1973年にオークランド・アスレチックスでメジャーデビュー。16年間の現役生活で5球団を渡り歩き、1975年には正二塁手に定着、1976年には初のオールスターに選出された。同年オフには9選手が絡む大型トレードでパイレーツへ移籍。1979年には打率.293、11本塁打、17盗塁を記録し、ワールドシ