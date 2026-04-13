7人組グループ・IMP.（佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、横原悠毅、椿泰我）が、13日に5thシングル「INVADER」をリリースする。オリコンニュースでは、タイトル曲の制作秘話やレコーディングの裏話、ミュージックビデオ（MV）の見どころについて話を聞いた。新たな一面を打ち出した攻めの楽曲に、メンバーたちも確かな手応えを感じている。【写真】個性抜群！IMP.メンバーのソロカット■影山拓也「わぁ！かっけぇな