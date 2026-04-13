「炎上」（10日公開）は、5、6年前から注目されるようになった「トー横キッズ」の実態に踏み込んでいる。カルト信者の家に育った樹理恵は毎日の体罰に耐えかね、幼い妹に後ろ髪をひかれながら家を出る。行き着いたのが家出した少年少女が集う新宿歌舞伎町の広場だった。リストカットを繰り返す青年やどこでも小用を足してしまう少女…。どれも個性として笑い合い、受け入れる空気に吃音（きつおん）が残る樹理恵は「ここが居場所」