■読者がこまやかに慈しむ写真集 参考：山下智久、ワイン街道で見せた“神々しい横顔”ーードラマ『神の雫/Drops of God』の演技を読む 右足のかかとに付いた砂粒までいとしい…。左足のアキレス腱あたりにも一粒。いや、これは印刷ページに付着したゴミか、それとも陽光の反射か何か。と思って息を吹きかけ、もう一度目を凝らしてみると、やっぱり一粒だけ砂が付いている。これもまたいとしい限りだ。 2