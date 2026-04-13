タレントの辻希美が4月9日、自身のYouTubeチャンネルを更新。第5子・夢空ちゃんの初節句の様子を伝えた。 （関連：【画像あり】辻希美、第5子・夢空ちゃんの初節句をお祝い） 現在、自宅のリビングが床暖房の工事中ということで、ひな人形コーナーを玄関先に設置したと語る辻。長女の希空さん用に揃えたひな人形もあるが、18歳の成人を迎えたタイミングで、また夢空ちゃん用に新しく購入。18年間でひな人形も進