◆米大リーグドジャース―レンジャーズ（１２日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１２日（日本時間１３日）、本拠地・レンジャーズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、１点を追う５回２死二塁の３打席目は、１ボールとなったところで申告敬遠になり、本拠地はブーイングに包まれた。両軍無得点の初回先頭の１打席目には２試合連続の先頭打者となる５号ソロ。