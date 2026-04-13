女優の杏（39）が12日、都内で「杏のパリ細うで繁盛記」「杏のとことこパリ子連れ旅」刊行記念のトークセッションを行った。自身9年ぶりのエッセーは2作同時刊行。フランス・パリと日本の二拠点で生活し、子育てもしながらの執筆。「何かの合間にはできないし、子供たちが寝た夜遅くに。何故か台所で書くことが多かったですね」と振り返った。「きらびやかなものではない、1人の人間としての、はちゃめちゃな頑張り、失敗を描いて