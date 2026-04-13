櫻坂46が12日、東京・新国立競技場で「5thYEARANNIVERSARYLIVE」の2日目公演を開催した。◇◇◇前日11日の初日公演で副キャプテン就任が発表された山〓天（20）は、同日夜にブログを更新。「人生をかけて櫻坂46に、自分の持ってる全てを注ぐ覚悟です」などと熱く誓った。12日の2日目公演では、キャプテン松田里奈（26）と共に開演前のアナウンスを担当。「副キャプテンの山〓天です！」とあいさつすると大歓声を