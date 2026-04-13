女優檀れい（54）が12日、都内で「素敵な大人のごきげんフェス2026」に登壇した。安定した日々を送るためのルーティンを問われると、「朝起きて必ずお抹茶をたてるようにしている」と答え、会場を驚かせていた。続けて「ロケでも茶箱を持っていって、旅先でも抹茶をたてられるようにしている」と上品な生活を明かした。渡辺満里奈（55）賀来千香子（64）らも登壇。