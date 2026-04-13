ハンガリーで12日、総選挙の投開票が行われ、ロシア寄りの姿勢を取ってきたオルバン政権が16年ぶりに交代することが確実となりました。ハンガリーのオルバン首相は12日、「つらい結果だが、野党の立場から国に奉仕する」と述べ、敗北を認めました。オルバン政権は、ロシアとの関係を保ちながら、EU（ヨーロッパ連合）のウクライナ支援にたびたび反対してきました。今回の投開票で第一党となった中道右派の「ティサ」は、オルバン政