パキスタンで行われたアメリカとイランの戦闘終結に向けた協議で、イランの代表団を率いたガリバフ国会議長は、「アメリカはイランの信頼を勝ち得なかった」などとする声明を出しました。イランの代表団を率いたガリバフ国会議長は12日、イラン側は「前向きな構想を提案した」としたうえで、「アメリカがイランの信頼を勝ち得ることができなかった」などとSNSに投稿しました。ガリバフ氏は、これまで協議の進行中にアメリカがイラ