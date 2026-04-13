2018年に63歳で亡くなった歌手の西城秀樹さんの楽曲が、13日からサブスクリプション型（定額制）音楽ストリーミングサービスで配信されることが決定しました。今年でデビュー55年目に突入する西城さん。毎年行われるフィルムコンサートツアーは超満員で、ファンクラブ会員は今も増え続けるなど、絶大な人気を誇ります。今回、西城さんの71回目の誕生日にあたる4月13日に、主要音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサイト