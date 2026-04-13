櫻坂46が12日、東京・新国立競技場で「5thYEARANNIVERSARYLIVE」の2日目公演を開催した。◇◇◇400台のドローンが光り輝き、ライブに花を添えた。5月に卒業予定の二期生・武元唯衣（24）が空に向けて手を掲げると、上空に登場。曲名「Addition」の文字やグループのロゴマーク、桜の花びらを東京の夜空に描いた。