恋愛リアリティ番組『ハートシグナル4』で一躍脚光を浴びたインフルエンサー出身のキム・ジヨンが、ベトナムで幸せなマタニティ旅行中の近況を伝えた。【写真】「夫と一緒にシャワー」発言に賛否…授かり婚の韓国インフルエンサー最近、自身のSNSに「ニャチャン Day1-2」と綴り、数枚の写真を投稿した。青い海を背景にゆったりと過ごす姿が収められており、中でも青いビキニを着用して臨月のお腹（Dライン）を堂々と披露したカット