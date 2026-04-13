北朝鮮の軍部隊で、公開裁判が相次いで実施されているという。薬物の使用・流通、性売買、韓国映像の視聴・流布など、いわゆる「非社会主義行為」の容疑に基づくもので、軍内部の思想統制と規律確立を目的とした見せしめ的措置とみられる。両江道の消息筋は10日、韓国デイリーNKに対し、「三水郡に駐屯するある軍部隊で、非社会主義行為に関与した20代の兵士らに対する公開裁判が行われた」とし、「軍内部の規律を正す目的が強かっ