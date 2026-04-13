アクセサリー感覚で楽しめる新しい時計が登場♡adidas Originalsから、話題のリングウォッチが発売されます。指先で時間を確認する新しいスタイルは、ストリートファッションにもぴったり。デザイン性と実用性を兼ね備えた、今注目のアイテムをチェックしてみてください♪ 新感覚リングウォッチ♡ 「DIGITAL TWO RING」は、80年代のデジタルウォッチをベースにしたミニマルデザイン。 ケ