グラビア界で注目を集める溝端葵（24）と高野真央（22 ※高＝はしごだか）が、13日発売のグラビアムック『FRIDAY GOLD 2026 Spring』で表紙と巻頭を飾る。2025年末から2026年2月にかけて掲載された人気グラビアを厳選した一冊で、2人によるコラボレーションが大きな見どころとなる。【写真】”あお・まお”、美ボディで見せるキュートな”化学反応”溝端と高野は、ともにデビュー後に急速に知名度を高め、各誌のグラビアで活躍