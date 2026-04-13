「ギャアア！」運転中のクルマに「虫」が！ でも慌てて潰すのは“絶対NG”！2026年も4月に入り、すっかり気温も暖かくなってきました。窓を開けて春の心地よい風を感じながらのドライブは、この季節ならではの楽しみです。【画像】「ええぇぇ！！」 これが「虫が寄ってくるクルマ」です！（15枚）しかし、気候が良くなると同時に活発になるのが、さまざまな虫たち。換気のために窓を少し開けて走っていたり、休憩中にドア