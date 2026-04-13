◇プロ野球 セ・リーグ DeNA 6-5 広島(12日、横浜スタジアム) 決勝2ランのDeNA・度会隆輝選手が喜びを語りました。7回、チームが同点に追いついてなおも2アウト2塁のチャンスで代打起用された度会選手は、初球のストレートを振り抜きライトへ第2号勝ち越し2ラン。右手で高々とガッツポーズを見せました。「なにがなんでも打つぞという気持ちで打席に入ったので、それが結果としてホームランになってすごくうれしいです」と答えた度