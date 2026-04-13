歌手・俳優のジュディ・オングさん（76）が12日、都内でコンサート『Glamorous Jazz Night』を開催。開演前に取材に応じ、大ヒット曲『魅せられて』への思いについて明かしました。2026年で歌手生活60周年を迎えるジュディ・オングさん。10月には5000人を動員予定の記念コンサートを開催予定です。これまでの活動について、ジュディ・オングさんは「すごい月日を歌ってきたなって、本当に思います。でもね、間ちょっとお休みしたり