◆米大リーグカブス７ｘー６パイレーツ（１２日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）カブス・鈴木誠也外野手（３１）が、本拠のパイレーツ戦に「５番・右翼」で２試合ぶりに先発出場し３打数無安打も２四球がいずれも得点にからんで連敗阻止に貢献した。第１打席から中飛、三ゴロ、空振り三振で迎えた８回。２点を追う場面で先頭打者として四球を選ぶと打線がつながって６―６の同点。９回は１死一、三塁でカウント１