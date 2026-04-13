◆米大リーグロイヤルズ―ホワイトソックス（１２日、米ミズーリ州カンザスシティー＝カウフマンスタジアム）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が、敵地でのロイヤルズ戦に「３番・一塁」で先発出場し、第１打席はフェンス手前への右飛だった。雨天により３時間遅れで開始。昨季９勝の２年目左腕キャメロンに対し、初回２死の第１打席は、カウント１―０からの２球目スライダーを打ち返し、飛距離３８９フィート（約