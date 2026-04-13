2026年4月11日、レギュラーシーズン・アウェー最終節のGAME1に臨んだライジングゼファーフクオカは、バンビシャス奈良と対戦。前半は鮮やかなブザービーターで試合を支配したものの、後半に奈良のゾーンディフェンスと外角シュートに苦しみ、82-84で悔しい逆転負けを喫しました。 [api_job_list_wp count="6"] 【試合結果】【福岡】82-84【奈良】1Q 17-202Q 26-113Q