天羽希純が、4月13日（月）に発売の『週刊プレイボーイ』17号表紙＆巻頭グラビアに登場！ 天羽希純 ©前康輔／集英社 【プロフィール】天羽希純（あまう・きすみ）8月12日生まれ東京都出身2013年に芸能界デビュー。アイドルグループ「＃2i2」（ニーニ）のメンバーとして活動していたが、昨年末をもって惜しまれつつ解散。現在はタレントとしてグラビア、