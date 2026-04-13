ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年4月13日（月）〜4月19日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！【牡牛座（おうし座）】今週は交友関係が広がるなど、にぎやかな場所や人に縁があるようです。情熱的な人に出会うと、どこか冷静になってしまいそう