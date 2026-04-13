高本彩花（撮影・村上順一） 元日向坂46の高本彩花がこのほど、京セラドーム大阪で開催された『KANSAI COLLECTION 2026 SPRING＆SUMMER』に出演。「ヴェールルージュ 美容専門学校 スペシャルステージ」でランウェイを歩いた。ステージ後にはインタビューに応じた。ランウェイを歩くのは約２年ぶりという高本。「以前はアイドルグループにいた時に歩いていて、今１人となって、やっぱこう今まで以上にしっかりちゃ