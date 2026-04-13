どうすれば、仕事や日常生活の「コスパ」と「タイパ」を改善できるのか。AIやアルゴリズムを使って「最適化」を図れば、効率が劇的にアップするはず――そんな風に思っている人も多いのではないでしょうか。実際、名門大学MIT（マサチューセッツ工科大学）で博士号を取得した最先端データサイエンティストのココ・クルム氏も、そのように考えてシリコンバレーの「最適化」ビジネスの最前線に身を投じました。【写真を見る】「