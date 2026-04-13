アメリカのトランプ大統領はイランとの戦闘終結に向けた協議で合意に至らなかったことを受け、「ホルムズ海峡の封鎖措置を開始する」と表明しました。トランプ大統領は12日、イランとの協議について「核問題で合意が得られなかった」などと自身のSNSに投稿しました。そのうえで、「アメリカ海軍がホルムズ海峡への出入りを試みるあらゆる船舶に対する封鎖措置を開始する」と表明、「海軍に対してイランに通航料を支払ったすべての