大分県内に住む10代後半の女性が先月から行方がわからなくなっていて、警察は、逮捕した58歳の男の供述から、山中できのう、身元不明の遺体を発見しました。死体遺棄の疑いで逮捕・送検されたのは、大分市の姫野忠文容疑者（58）です。記者「ただいま午前9時半です。県警の捜査関係者が、続々と山中に入っていきます」警察は先月4日、10代後半の女性が行方不明になったという家族からの届け出を受けて捜査し、きのう姫野容疑者を逮