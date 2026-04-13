自民党の党大会で高市総理大臣が憲法の改正に強い意欲を示しました。高市総理：時は来た。憲法改正に向け、国会においては結論のための議論を進めていく。改正の発議についてなんとかめどが立ったと言える状態で来年の党大会を迎えたいと考えている。12日、東京都内で開かれた自民党大会では、「憲法改正原案の国会提出を目指す」などとする運動方針が採択されました。高市総理は演説で、「国民との約束である政権公約を一つ一つ実