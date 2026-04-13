[4.12 プレミアリーグ第32節 クリスタル・パレス 2-1 ニューカッスル]プレミアリーグは12日に第32節を行った。MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスはニューカッスルに2-1で勝利。ベンチスタートの鎌田は後半31分から出場し、同点弾を演出する。逆転勝利に大きく貢献した。UEFAカンファレンスリーグでは準々決勝まで勝ち残るパレス。9日にはフィオレンティーナに先勝し、16日には敵地で第2戦を迎える。今節は鎌田がベンチス