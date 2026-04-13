ついに2026年、東海道新幹線が「移動」の概念を塗り替えます。JR東海が発表した待望の「完全個室」がいよいよ今年度、サービスを開始。さらに翌2027年度には10号車への「半個室タイプ」導入も決定しており、新幹線は今、「究極のパーソナル空間」へと劇的な進化を遂げています。しかし、変わるのは目に見える座席だけではありません。裏側では、引退するドクターイエローの役割を担う最新の「検測機能付きN700S」の投入や、過密ダ