この記事をまとめると ■イラン攻撃で中東情勢が緊迫し燃料市場に影響を与えている ■日本は海外への原油依存度の高さから価格上昇が顕著だ ■燃料高騰は交通や経済全体へ波及する可能性もある 戦火が揺らす燃料価格 2026年2月28日にアメリカとイスラエルがイランへの攻撃を開始した。直前にはアメリカの空母が中東地域に集結するなど、「攻撃は秒読み段階」ともいわれていた。攻撃されたイランがアメリカの軍関係施設を標的にし