◇プロ野球セ・リーグ DeNA6-5広島(12日、横浜スタジアム)7回に同点タイムリーツーベースヒットを放ったDeNAの勝又温史選手が喜びの気持ちを語りました。勝又選手は2018年にドラフト4位で投手としてDeNAに入団。しかし2021年オフに戦力外となり、その後は野手に転向して育成契約を結び、2023年11月に再び支配下登録を勝ち取りました。勝又選手は昨季1軍デビューしプロ初ヒットをマーク。今季はこの日が1軍初出場となり「8番・ライ