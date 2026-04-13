5人組グループ・嵐の櫻井翔がMCを務める、20日スタートのフジテレビ系ゲームバラエティー『真剣遊戯！THEバトルSHOW』（毎週月曜後8：00）のポスタービジュアルが公開された。櫻井を主宰に迎え、各6人で構成されるアイドル俳優軍と芸人バラエティー軍が、番組オリジナルのゲームで真剣勝負を繰り広げる。それぞれのプライドを背負い、絶対に負けられない合戦が幕を開ける。【写真】朝焼けがキレイ…早朝ハイキングに挑戦した櫻