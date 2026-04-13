◇プロ野球セ・リーグヤクルト2-0巨人（4月12日、東京ドーム）6回2失点で降板した巨人の井上温大投手。5回にピッチャーゴロをさばききれなかったことを反省するも、粘り強く投げることができたと振り返りました。「ヒットを8本打たれても、2失点に抑えられたのは、いままでのピッチングでも少ないと思うので、また1つ引き出しというか、いいピッチングができたなと思います」相手の高梨裕稔投手はテンポよく6回まで“完全投球”