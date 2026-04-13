◇インターリーグドジャース―レンジャーズ（2026年4月12日ロサンゼルス）ドジャースの佐々木朗希投手（24）は12日（日本時間13日）のレンジャーズ戦に先発登板したが4回、94球を投げ、5安打2失点で降板し、今季初勝利はならなかった。今季3度目の先発となった佐々木は前回5日（同6日）のナショナルズ戦で5回を5安打6失点。雨のため2時間9分遅れとなる調整の難しさもあったが、そこから中6日の登板となった。18、19年