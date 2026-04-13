“1000年に1人の天才Jカップ”として注目を集めた瀬戸環奈が、13日までに自身のSNSを更新。週末に体調不良で仕事を欠席したことを報告した。【写真】瀬戸環奈の近影と母“ママカン”の手料理（ストーリーズ）瀬戸は10日に自身のXで、「お知らせ」と題し「明日のチェキ会ですが、体調不良のためお休みさせていただくことになりました」「直前までどうにかできないかと考えていたのですが、事務所と相談の上、今回はこのような判