東京都の小池知事は、陸上自衛隊練馬駐屯地の式典に出席し、2025年、東京・八丈島で行われた災害支援に対して謝意を述べました。2025年10月、八丈島では台風22号と23号が直撃し、断水や停電などライフラインが甚大な被害を受けたほか、島内全域で多数の家屋が損壊するなどしました。小池知事は当時、八丈島に派遣された陸上自衛隊第一師団の式典に出席し、支援に対する感謝の言葉を述べました。小池都知事：皆さまは給水、給食、入