実力派アイドルグループが正真正銘“バズり”ヒット曲をフル尺披露。生放送で魅せた圧巻のパフォーマンスにSNSが沸いている。【映像】“すごい角度”の足上げで「盛れミ」フル尺披露ABEMAが2026年4月11日に開局10周年を迎えることを記念して同日から放送された『30時間限界突破フェス』。12日の19時から始まったグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』に、人気アイドルグループのJuice=Juiceが出演した。各種SNS