◇ナ・リーグカブス―パイレーツ（2026年4月12日シカゴ）カブスは12日（日本時間13日）、本拠リグリー・フィールドでパイレーツと対戦し、7−6のサヨナラ勝ちを収めた。鈴木誠也外野手（31）は「5番・右翼」で2試合ぶりに先発出場し、3打数無安打2四球。復帰3戦目で初の無安打となったが、9回の好機で冷静に四球を選び、サヨナラへとつなげる働きを見せた。前日の同戦ではベンチスタートだったが、2点を追いかける6回、2