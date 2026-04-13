櫻坂46が、11・12日の2日間にわたり、MUFGスタジアム（国立競技場）にてデビュー5周年を記念する『5th YEAR ANNIVERSARY LIVE』を開催し、2日間で計14万人を動員した。2020年10月の改名から約5年半。女性グループとして初、そしてグループ史上最大キャパシティとなる新国立競技場で、これまでの集大成を見せつけた。今回は2日目の様子をレポートする。【ライブ写真49点】新国立で圧倒的なライブを披露した櫻坂46■圧倒的なスケー