女優・有村架純の姉でタレント・有村藍里が、11日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ近影を披露すると、称賛の声が集まった。【写真】有村架純＆藍里、仲睦まじい2ショットが「ほっこり」「可愛すぎる」（7枚）1月には、2024年11月に発売したデジタル写真集「有村藍里 あいりのまま。 100ページ超え豪華版 withTALENTデジタル写真集」（講談社）のカットをInstagramにて公開した藍里。抜群のスタイルが話題を呼んだ。