志尊淳が主演を務める日曜ドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ／毎週日曜22時30分放送）の第1話が12日に放送。志尊の韓国語や、志尊演じるキム・ミンソク／青木照の運命に反響が集まっている。【写真】ドラマ『10回切って倒れない木はない』第1話ミンソク（志尊淳）の人生が一変本作は、志尊演じるキム・ミンソク／青木照と仁村紗和演じる河瀬桃子のふたりが、困難な状況に陥りながらも諦めずに立ち向かってい