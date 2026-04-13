堤真一が主演を務める日曜劇場『ＧＩＦＴ』（TBS系／毎週日曜21時）の第1話が12日に放送され、安田顕演じる車いすラグビーチームのコーチ・国見が、試合直後に驚きの言葉を発すると、ネット上には「最低すぎるひどい」「性格悪すぎん？？」「悪役最高」などの反響が寄せられた。（※以下、ネタバレを含みます。ご了承の上、お読みください）【写真】『ラヴィット！』でおなじみの人気アナウンサーも登場！本作は、パラスポーツ