◆関東大学サッカーリーグ２部▽第２節城西大３―３流通経大（１２日・ＪＯＳＡＩＳＰＯＲＴＳＦＩＥＬＤ）今季の初戦となった流通経大は、敵地で城西大に２―３で敗れた。この日のゲーム主将を務めた副主将のＭＦ西川楓人（４年）が取材に応じ、プロ内定への思いと、部の無期限活動停止中の葛藤を語った。主にセンターバックを務める西川は、正確なロングフィードを武器に大阪・興国高時から世代屈指のＤＦとして活躍