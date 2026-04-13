筆者の80歳の母が友人との旅行を計画。頼ってくると思いきや、自ら予約や手配を進めていました。年齢にとらわれない行動力に、思い込みを覆されるエピソードです。 「歩けるうちに行きたいの」 80歳の母が、仲の良い友人と旅行に行きたいと言い出しました。行き先は温泉や有名観光地ではなく、観光地化されていない場所。二人の思い出や趣味に関わる土地らしく、「歩けるうちに、どうしても行きたいの」と言います