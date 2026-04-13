Creepy Nutsが、4月10日に開催されたアメリカ最大級の音楽フェス＜Coachella Valley Music and Arts Festival 2026＞に初出演。大盛況の中、自身初の北米ツアー＜Creepy Nuts NORTH AMERICA TOUR 2026＞の幕開けを飾った。オフィシャルからのレポートをお届けする。◆ライブ写真＜Coachella Valley Music and Arts Festival 2026(通称：コーチェラ）＞は、現地時間の4月10〜12日（日本時間4月11〜13日）にカリフォルニア州インディ