現役を引退したフィギュアスケート女子シングルでミラノ・コルティナ五輪銀、世界選手権金メダリストの坂本花織さん（２５）が１２日放送の日本テレビ系スポーツ情報番組「Ｇｏｉｎｇ！Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｎｅｗｓ」（土、日曜・後１１時５５分）にスタジオ生出演した。冒頭で番組の日曜解説者を務める元阪神の赤星憲広氏から花束を贈られ、笑顔で受け取った坂本さん。ＭＣのお笑いコンビ「くりぃむしちゅー」の上田晋也に「なんか